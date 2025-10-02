DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.857 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

02.10.25 20:24 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von MasterCard. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
489,65 EUR 0,55 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 577,59 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 577,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 572,73 USD. Zuletzt wechselten via New York 213.327 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Mit einem Zuwachs von 4,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 16,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen