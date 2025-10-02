MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von MasterCard. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 20:07 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 577,59 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 577,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 572,73 USD. Zuletzt wechselten via New York 213.327 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Mit einem Zuwachs von 4,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 16,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

