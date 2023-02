MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Einbußen

Die MasterCard-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 342,50 EUR. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 341,05 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 342,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 523 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,07 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,50 EUR ab. Abschläge von 21,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MasterCard ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,65 USD, nach 2,35 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.216,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.817,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,20 USD fest.

