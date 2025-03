MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard macht am Nachmittag Boden gut

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 578,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 578,33 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 582,00 USD. Bei 577,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 99.771 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 582,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 0,63 Prozent niedriger. Am 25.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 428,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 34,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,27 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 30.01.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,64 USD, nach 2,98 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 7,48 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,16 Prozent gesteigert.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 15,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

