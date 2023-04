MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Vormittag an

Um 22:15 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 363,51 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 363,51 USD zu. Bei 360,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via AMEX 5.569 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (382,00 USD) erklomm das Papier am 26.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 4,84 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 278,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 30,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.01.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.817,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.216,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Vom Venture-Capitalist zum Krypto-Bullen: Was Anleger über Tim Draper wissen sollten

Ehemaliger MasterCard-Mitarbeiter verkauft seine Kündigung als NFT

Konkurrenz zu PayPal und Apple: JPMorgan, Wells Fargo & Co. arbeiten offenbar an Wallet für Online-Shopping

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com