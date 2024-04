MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag im Plus

So entwickelt sich MasterCard

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 481,76 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 481,76 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 482,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 480,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 43.025 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,71 Prozent. Bei 356,07 USD fiel das Papier am 07.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 26,09 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,47 USD belaufen.

MasterCard gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent auf 6.548,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2024 14,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

