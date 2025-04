MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich MasterCard

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 533,65 USD.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 533,65 USD ab. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 528,42 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 528,42 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.148 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 582,00 USD an. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 8,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 428,86 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent auf 7,48 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 15,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

