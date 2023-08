MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

MasterCard im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von MasterCard. Bei der MasterCard-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 356,80 EUR.

Mit einem Kurs von 356,80 EUR zeigte sich die MasterCard-Aktie im Tradegate-Handel um 11:51 Uhr kaum verändert. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 358,60 EUR an. Bei 355,60 EUR markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 356,60 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 367 Aktien.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 367,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 3,08 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 286,55 EUR ab. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 19,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MasterCard gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,89 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.269,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.497,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

