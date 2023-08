MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich MasterCard

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 389,61 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 389,61 USD. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 386,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 387,56 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 58.752 MasterCard-Aktien.

Bei 404,91 USD markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,91 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MasterCard veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.269,00 USD im Vergleich zu 5.497,00 USD im Vorjahresquartal.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

