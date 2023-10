MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 375,20 EUR.

Die MasterCard-Aktie musste um 11:11 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 375,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 375,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 378,00 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 219 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2023 bei 395,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 286,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,63 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.07.2023 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.497,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.269,00 USD ausgewiesen.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,15 USD je MasterCard-Aktie.

