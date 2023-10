MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 397,62 USD nach oben.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 397,62 USD. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 397,65 USD an. Bei 394,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 33.452 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 418,60 USD markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 5,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,96 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,35 Prozent.

MasterCard veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6.269,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 5.497,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe MasterCard-Investition eingebracht

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in MasterCard abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MasterCard-Investment eingefahren