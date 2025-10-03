MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Freitagnachmittag an

Blick auf MasterCard-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 579,05 USD zu.

Um 15:51 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 579,05 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 579,25 USD. Bei 576,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.492 MasterCard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 3,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 19,39 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,90 USD. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Am 31.07.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. USD – ein Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,38 USD je Aktie aus.

