MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 360,80 EUR.

Die MasterCard-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 360,80 EUR. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 363,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 363,80 EUR. Bisher wurden heute 1.014 MasterCard-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 391,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2023). Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 7,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 315,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 12,61 Prozent sinken.

Am 26.10.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.533,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.756,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,16 USD je Aktie aus.

