MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteuert sich am Nachmittag

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 385,17 USD.

Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 385,17 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 387,50 USD. Bei 385,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 88.985 Aktien.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (308,62 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 26.10.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6.533,00 USD gegenüber 5.756,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

MasterCard-Aktie gibt im NYSE-Handel dennoch ab: MasterCard macht mehr Gewinn

Ausblick: MasterCard legt Quartalsergebnis vor