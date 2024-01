MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag mit Einbußen

Kurs der MasterCard

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 382,20 EUR.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 382,20 EUR. Bei 382,20 EUR markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 384,20 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 418 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,00 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 317,95 EUR. Mit Abgaben von 16,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.10.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.756,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.533,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

