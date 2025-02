MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 558,40 USD ab.

Die MasterCard-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 558,40 USD abwärts. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 558,29 USD ab. Bei 570,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 84.694 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2025 auf bis zu 576,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 3,29 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 428,86 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,20 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,98 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 30.01.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Visa steigert Gewinn im Weihnachtsquartal - Aktie gibt dennoch nach

Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor