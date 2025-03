MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 564,84 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 564,84 USD abwärts. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 564,55 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 570,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 97.909 MasterCard-Aktien.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 582,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.07.2024 Kursverluste bis auf 428,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 24,07 Prozent sinken.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,27 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 30.01.2025 vor. In Sachen EPS wurden 3,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,48 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die MasterCard-Bilanz für Q1 2025 wird am 24.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,89 USD je Aktie belaufen.

