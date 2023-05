MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard fällt am Donnerstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel MasterCard 338,40 EUR

-0,47% Charts

News

Analysen

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 374,03 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 372,94 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 374,50 USD. Zuletzt wurden via New York 85.404 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 390,00 USD erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MasterCard gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,80 USD gegenüber 2,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.748,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.200,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte MasterCard am 27.07.2023 präsentieren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,30 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

NYSE-Titel MasterCard-Aktie stärker: MasterCard kann Erlöse deutlich steigern

Ausblick: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NYSE-Titel Visa-Aktie legt zu: MasterCard-Rivale Visa steigert Umsatz und Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com