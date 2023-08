MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,7 Prozent auf 393,39 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 393,39 USD. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 393,39 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 386,98 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.947 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 404,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 2,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 278,35 USD. Mit Abgaben von 29,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 27.07.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.269,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.497,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in MasterCard abgeworfen

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr

Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor