MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 389,22 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 389,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 388,91 USD. Bei 392,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 45.198 MasterCard-Aktien.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Bei einem Wert von 276,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 28,84 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MasterCard gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,89 USD, nach 2,56 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.269,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5.497,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,15 USD je MasterCard-Aktie.

