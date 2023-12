MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Nachmittag ab

So entwickelt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 413,94 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 413,94 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 413,00 USD nach. Mit einem Wert von 413,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 51.093 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 418,60 USD. Mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 336,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 23,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.10.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent auf 6.533,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,16 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 10 Jahren verdient