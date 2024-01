MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 383,60 EUR zeigte sich die MasterCard-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die MasterCard-Aktie um 11:52 Uhr im Tradegate-Handel bei 383,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 386,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 383,20 EUR. Bei 384,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 638 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,00 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Gewinne von 2,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 317,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,11 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 3,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.533,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.756,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,16 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

