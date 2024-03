MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 467,11 USD nach.

Die MasterCard-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 467,11 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 466,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 467,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 43.926 Stück.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 479,14 USD. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 2,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 340,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,14 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,47 USD aus.

Am 31.01.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,65 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.548,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,41 USD im Jahr 2024 aus.

