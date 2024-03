MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,7 Prozent auf 468,33 USD.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 1,7 Prozent auf 468,33 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 465,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 475,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.333 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 478,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.03.2023 (340,50 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 27,29 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,47 USD belaufen.

MasterCard ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,65 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6.548,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.817,00 USD umgesetzt.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,41 USD im Jahr 2024 aus.

