MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 392,12 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 392,12 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 387,30 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 388,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 104.712 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2023 bei 395,12 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 276,96 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 41,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 27.04.2023 vor. Das EPS lag bei 2,80 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,54 Prozent auf 5.748,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.200,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 27.07.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

