MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Dienstagmittag fester

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 386,80 EUR.

Das Papier von MasterCard konnte um 11:52 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 386,80 EUR. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 388,20 EUR zu. Bei 386,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.834 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 390,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 286,55 EUR am 14.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 25,92 Prozent sinken.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,89 USD gegenüber 2,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.269,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.497,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2023 12,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

