MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 456,57 USD abwärts.

Um 22:15 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 456,57 USD. Bei 456,02 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 460,09 USD. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.860 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (462,02 USD) erklomm das Papier am 02.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.03.2023 Kursverluste bis auf 340,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,65 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6.548,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.817,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2024 14,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

