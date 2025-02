MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 568,32 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 568,32 USD. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 569,63 USD an. Bei 566,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 47.920 MasterCard-Aktien.

Am 31.01.2025 markierte das Papier bei 576,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 1,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 428,86 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 24,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,98 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 30.01.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,90 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Visa steigert Gewinn im Weihnachtsquartal - Aktie gibt dennoch nach

Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor