MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 469,09 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 469,09 USD. Bei 470,00 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 467,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.644 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 479,14 USD. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Bei 340,35 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,47 USD.

MasterCard ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.548,00 USD gegenüber 5.817,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,41 USD im Jahr 2024 aus.

