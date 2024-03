MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 464,80 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 464,80 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 464,80 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 467,18 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 2.435 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 478,49 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.03.2023 (340,50 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 26,74 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,47 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.01.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.548,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.817,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 25.04.2024 gerechnet.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

