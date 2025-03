MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag verlustreich

MasterCard im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 552,30 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 552,30 USD ab. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 548,50 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 548,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.967 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 582,00 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 428,86 USD. Dieser Wert wurde am 25.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,27 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 30.01.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,48 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor einem Jahr eingebracht