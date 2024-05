MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 448,63 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 448,63 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 450,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 447,23 USD. Bisher wurden heute 77.805 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD an. Mit einem Zuwachs von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 358,00 USD ab. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 20,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,59 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.05.2024 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 3,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,38 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,29 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

