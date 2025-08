MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei MasterCard am Mittwochnachmittag zu

MasterCard im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 567,59 USD zu. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 569,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 568,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 49.576 MasterCard-Aktien.

Bei 594,60 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 442,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 28,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,93 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

