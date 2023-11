MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Montagvormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 386,24 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 21:15 Uhr 0,9 Prozent. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 388,19 USD zu. Bei 385,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 2.873 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2023 markierte das Papier bei 417,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 308,91 USD ab. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 25,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MasterCard gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.533,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,16 USD im Jahr 2023 aus.

