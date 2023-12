MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteuert sich am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 410,98 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 410,98 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 413,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 411,43 USD. Bisher wurden heute 54.882 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 418,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 23.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 336,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 22,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.10.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 3,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.533,00 USD im Vergleich zu 5.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Die MasterCard-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2023 12,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

