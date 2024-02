MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich MasterCard

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 460,00 USD abwärts.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 460,00 USD. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 459,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 461,21 USD. Bisher wurden via New York 55.140 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (463,80 USD) erklomm das Papier am 03.02.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 0,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 340,35 USD am 14.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 6.548,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.817,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

