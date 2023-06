MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel MasterCard 354,40 EUR

Um 11:47 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 353,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 353,00 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 355,00 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 834 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 366,20 EUR. 3,74 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (286,55 EUR). Mit Abgaben von 18,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 27.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,76 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.748,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.200,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

