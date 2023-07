MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 391,49 USD.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 391,49 USD ab. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 390,66 USD. Bei 390,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.031 MasterCard-Aktien.

Am 06.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,25 USD an. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 0,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 276,96 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 41,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 5.748,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.200,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,54 Prozent gesteigert.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 12,21 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

NYSE-Titel MasterCard-Aktie stärker: MasterCard kann Erlöse deutlich steigern

Ausblick: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NYSE-Titel Visa-Aktie legt zu: MasterCard-Rivale Visa steigert Umsatz und Gewinn