MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 387,16 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 387,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 386,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 38.682 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 418,60 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 8,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 315,15 USD. Mit Abgaben von 18,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,68 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6.533,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.756,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,16 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

MasterCard-Aktie gibt im NYSE-Handel dennoch ab: MasterCard macht mehr Gewinn