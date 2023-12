MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagmittag nahezu unverändert

MasterCard im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 381,20 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 381,20 EUR bewegte sich die MasterCard-Aktie um 11:18 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 381,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 379,20 EUR. Bei 380,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 264 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 317,95 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,59 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 26.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 3,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent auf 6.533,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,16 USD im Jahr 2023 aus.

