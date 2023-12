MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 411,43 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 411,43 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 412,07 USD. Bei 412,07 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 48.637 MasterCard-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 418,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,74 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2022 bei 336,53 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 18,21 Prozent Luft nach unten.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.533,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MasterCard am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,16 USD je Aktie belaufen.

