MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Donnerstagmittag

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 429,60 EUR.

Um 11:56 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 429,60 EUR. Die MasterCard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 429,60 EUR aus. Bei 427,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 711 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 429,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 317,95 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Am 31.01.2024 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent auf 6.548,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.817,00 USD in den Büchern gestanden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2024 14,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

MasterCard-Aktie fester: MasterCard macht mehr Gewinn als erwartet

Ausblick: MasterCard veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal