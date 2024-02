MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von MasterCard

So bewegt sich MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 458,87 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 458,87 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 458,56 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 460,00 USD. Bisher wurden via New York 49.025 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 463,80 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 1,07 Prozent wieder erreichen. Bei 340,35 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 25,83 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,46 USD je MasterCard-Aktie.

Am 31.01.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.548,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.817,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,39 USD im Jahr 2024 aus.

