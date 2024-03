MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 428,60 EUR.

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 428,60 EUR zu. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 430,20 EUR an. Bei 426,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 626 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 443,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 317,95 EUR. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 25,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,47 USD je MasterCard-Aktie.

MasterCard ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,18 USD gegenüber 2,65 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.548,00 USD im Vergleich zu 5.817,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte MasterCard am 25.04.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 14,41 USD je MasterCard-Aktie.

