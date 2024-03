MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 469,08 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 469,08 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 470,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 467,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.016 MasterCard-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 479,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 340,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,47 USD aus.

MasterCard veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 2,65 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.548,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.817,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 14,41 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Discover-Aktie mit Kurssprung: Buffett-Wert Capital One plant Übernahme von Discover