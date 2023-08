MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich MasterCard

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 392,59 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 392,59 USD ab. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 392,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 396,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 51.790 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 404,91 USD erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,96 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,45 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.07.2023 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 USD gegenüber 2,56 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.497,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,14 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MasterCard eingebracht

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in MasterCard abgeworfen

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr