MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich MasterCard

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zum Vortag unverändert notierte die MasterCard-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 414,59 USD.

Im New York-Handel kam die MasterCard-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 414,59 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 415,50 USD. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 414,20 USD ab. Mit einem Wert von 415,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 36.702 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 417,73 USD markierte der Titel am 31.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 0,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 276,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Am 27.07.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 6.269,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.497,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,15 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MasterCard-Investment eingefahren

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MasterCard eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MasterCard-Investment abgeworfen