Kurs der MasterCard

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag tiefer

08.09.25 16:10 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 583,40 USD.

Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 583,40 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 580,99 USD. Bei 582,62 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 50.548 MasterCard-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 466,75 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,91 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,07 USD, nach 3,50 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,15 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
