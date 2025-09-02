MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Kursplus

Kurs der MasterCard

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 587,48 USD zu.

Die MasterCard-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 587,48 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 589,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 582,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 129.310 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Mit einem Zuwachs von 2,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,74 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,91 USD je MasterCard-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,37 USD je Aktie.

