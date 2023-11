MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag behauptet

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von MasterCard. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 388,87 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 11:30 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 388,87 USD an der Tafel. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 388,87 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 45.333 Aktien.

Am 10.01.2023 markierte das Papier bei 361,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 361,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 7,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,68 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.533,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.756,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

MasterCard-Aktie gibt im NYSE-Handel dennoch ab: MasterCard macht mehr Gewinn