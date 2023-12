MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag ohne große Veränderung

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 413,37 USD.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die MasterCard-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 413,37 USD. Bei 413,37 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 410,66 USD. Bei 412,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.739 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 336,53 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,68 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.533,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.756,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,16 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor einem Jahr eingefahren